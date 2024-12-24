Каманцев об Опейкиной: «Если она работает ВАР в РПЛ, то почему не может работать судьей на матче Первой лиги? У нас не должно быть деления по половому признаку»

— Весной случилась неприятная история, когда Тихонов раскритиковал на одном из матчей Первой лиги судейство Опейкиной и выразил недовольство практикой назначения женщины на такие игры, после чего получил от КДК РФС дисквалификацию на пять матчей.
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