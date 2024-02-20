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Недвижимость ВОГ пришла в движение

Недвижимость ВОГ пришла в движение

Как стало известно “Ъ”, махинации сразу в шести регионах с недвижимостью, принадлежавшей Всероссийскому обществу глухих (ВОГ), стали причиной задержания практически всего руководства центрального аппарата этой организации во главе с ее президентом, членом центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станиславом Ивановым.

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