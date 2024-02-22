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В Краснодаре нашли четверых подростков без сознания

В Краснодаре нашли четверых подростков без сознания

Они лежали на лавочке около подъезда многоэтажки на ул. 70-летия Октября.Вечером 21 февраля жители многоэтажки в густонаселённом Юбилейном микрорайоне обнаружили на лавочке около подъезда компанию молодых ребят.

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