Оргкомитет призвал паломников к мощам святителя Спиридона рассчитывать силы

Паломникам, идущим к святыне, следует правильно рассчитывать свои силы. Об этом написал Оргкомитет по принесению мощей святителя Спиридона Тримифунтского на странице ВКонтакте.
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