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Царьград

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Туманов посоветовал убрать гнилые яблоки для защиты деревьев

Туманов посоветовал убрать гнилые яблоки для защиты деревьев

Андрей Туманов, председатель «Московского союза садоводов», рекомендовал убирать гнилые яблоки из сада, чтобы защитить здоровые деревья от инфекций.

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