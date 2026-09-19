Туманов посоветовал убрать гнилые яблоки для защиты деревьев

Андрей Туманов, председатель «Московского союза садоводов», рекомендовал убирать гнилые яблоки из сада, чтобы защитить здоровые деревья от инфекций.
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