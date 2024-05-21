Паралимпийцы из Дзержинска завоевали медали на Чемпионате мира

Дзержинские легкоатлеты, паралимпийские чемпионы игр в Токио Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов в числе более 1000 спортсменов из более чем 100 стран принимают участие в XI Чемпионате мира по лёгкой атлетике Международного паралимпийского комитета.
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