Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что число мирных жителей, погибших и пострадавших в результате атак ВСУ в период подготовки и проведения избирательной кампании в России, выросло как минимум вдвое — до 60–70 человек в сутки.
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