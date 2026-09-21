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Мирошник заявил о росте числа пострадавших от атак ВСУ

Мирошник заявил о росте числа пострадавших от атак ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что число мирных жителей, погибших и пострадавших в результате атак ВСУ в период подготовки и проведения избирательной кампании в России, выросло как минимум вдвое — до 60–70 человек в сутки.

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