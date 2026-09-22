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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Родился без руки, подсел на наркоту и игры и сбежал из Лондона: Куда пропал Сергей Детков и почему не стремится увидеть умирающего отца

Шоу-бизнес: Родился без руки, подсел на наркоту и игры и сбежал из Лондона: Куда пропал Сергей Детков и почему не стремится увидеть умирающего отца

Дебют Сергея Деткова на сцене был крайне удачным: в первом же шоу, в котором комик решил принять участие, он занял первое место.

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