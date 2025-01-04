Илон Маск прокомментировал схватку якутского военного с боевиком ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал схватку военного из Якутии Андрея Григорьева с позывным Тута с украинским боевиком и признался, что у него в спальне "на всякий случай" спрятан траншейный нож времен Первой мировой войны.
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