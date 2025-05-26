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Тайная партия: новая украинская оппозиция грозит в два счета снести власть

Тайная партия: новая украинская оппозиция грозит в два счета снести власть

Многие ждут, что конфликт усилит украинскую партию "ястребов". Запреты сняты: Запад разрешил ВСУ бить поставленными ракетами вглубь России На это намекает популярность Валерия Залужного и Кирилла Буданова*.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Политический  психоанализ здесь  ничего  предсказать  не  может...Все  решит  соотношение  военных  сил  Запада  и  России ,  и  успешная  стратегия...
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