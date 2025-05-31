Погода готовит сюрприз: какие контрасты ждут Калининград в первые дни лета

Калининградская область прощается с аномально холодным маем и готовится к первому летнему теплу. В последние дни весны регион останется в зоне умеренной прохлады, но уже в воскресенье, 1 июня, столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
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