Опубликованы официальные рендеры крупнейшего в мире футбольного стадиона

Рендер крупнейшего в мире футбольного стадиона / © Oualalou + Choi / Populous Стадион, который призван «стать одним из величайших стадионов мира», возведут в городе Бен-Слиман, примерно в 40 километрах от Касабланки.
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