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HR-эксперт Алексеева: при карьерном застое стоит смотреть на смежные роли

HR-эксперт Алексеева: при карьерном застое стоит смотреть на смежные роли

HR-эксперт Анастасия Алексеева рассказала, что при ощущении карьерного застоя не всегда нужно сразу искать новую работу или добиваться повышения: полезно рассмотреть в том числе смежные роли.

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