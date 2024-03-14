Репродуктолог Аполихин: лидерами по незаконнорожденным детям становятся женщины в возрасте 30-34 лет

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что лидерами по незаконнорожденным детям становятся женщины в возрасте 30-34 лет.
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