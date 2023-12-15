Госдума упростила смену состава учредителей НКО

В России установят возможность исключения человека из числа учредителей по решению высшего органа управления некоммерческой организации (НКО) в случае смерти или признания недееспособным и безвестно отсутствующим.
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