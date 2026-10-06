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Царьград

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Новак призвал нефтяников обеспечить стабильные поставки топлива

Новак призвал нефтяников обеспечить стабильные поставки топлива

Вице-премьер Александр Новак на совещании с ведомствами и нефтяными компаниями рассмотрел меры по стабилизации цен на бензин и дизель в шести регионах, включая Нижегородскую область, и поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива.

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