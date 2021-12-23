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На платных стоянках в центре Москвы тарифы преодолевают новый ценовой рубеж

С 24 декабря максимальный тариф на платных парковках в центре Москвы повышается до 450 руб. в час. Столичные власти объясняют эту меру необходимостью освободить самые загруженные улицы, гарантируя жителям 10–15% свободных мест.

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