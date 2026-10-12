Europe And Russia Flirt With Nuclear War Authored by J.B. Shurk via American Thinker, There is no shame in armistice when the alternative is Armageddon.
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