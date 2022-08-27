Ксения Собчак ответила на открытое письмо Захара Прилепина: "Давайте не будем делать вид, что культурных чисток в стране нет"

Ксения Собчак прокомментировала обращение к ней Захара Прилепина. На днях писатель адресовал журналистке открытое письмо, в котором раскритиковал ее за "сгущение красок" при упоминании о травле артистов, осуждающих военную спецоперацию на Украине.