Симоньян рассказала о рукоприкладстве в отношении сотрудницы RT в США

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян поделилась информацией о том, как американские власти проводили допрос с применением силы по отношении к сотруднице телеканала, которая впоследствии была успешно эвакуирована из США.
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