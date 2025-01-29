Сбор теплых носков для бойцов СВО объявили в Свиблове

Если вы готовы взять в руки спицы и навязать носков для солдат – вяжите и приносите. Если не умеете вязать, но хотите помочь, приносите шерсть в наш районный пункт плетения сетей, а теперь еще и шерстяных изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии