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Выпущенный из-под стражи преступник убил двух медсестер в больнице Далласа

Выпущенный из-под стражи преступник убил двух медсестер в больнице Далласа

В полиции Техаса назвали стрельбу в больнице «полным провалом системы уголовного правосудия».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Мужчина убил двух медсестер в больнице Далласа Жертвами стрельбы в больнице города Даллас в американском штате Техас стали две женщины.

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