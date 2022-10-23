Выпущенный из-под стражи преступник убил двух медсестер в больнице Далласа

В полиции Техаса назвали стрельбу в больнице «полным провалом системы уголовного правосудия».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Мужчина убил двух медсестер в больнице Далласа Жертвами стрельбы в больнице города Даллас в американском штате Техас стали две женщины.