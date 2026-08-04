Турция выступила с призывом к России и Украине

Elena Dmitrieva При чем здесь Россия? Если палят хохлопридурки?

Леонид Руси Атаковали турецкое судно Зеля и компания... Так путь объявляет Украине ультиматум... А то ишь, вокруг да около, Эрдогат ходит... Ссыт когда страшно?