Политика как он...
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Политика как она есть

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Турция выступила с призывом к России и Украине

Турция выступила с призывом к России и Украине

Министерство иностранных дел Турции призвало Россию и Украину принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море на фоне многочисленных атак беспилотников.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
При чем здесь Россия? Если палят хохлопридурки?
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1 м.
Леонид Руси
Атаковали турецкое судно Зеля и компания... Так путь объявляет Украине ультиматум... А то ишь, вокруг да около, Эрдогат ходит... Ссыт когда страшно?
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1 м.
LiapaNNZ Фамилия
Турок вполне могут бить скаклы, за поставки русским, и русские за поставки вооружений скаклам. В этой драке турок бьют все.
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1 м.