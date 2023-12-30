В Екатеринбурге срочно ищут работника на зарплату до 550 тысяч

Согласно данным экспертов издания E1.RU, профессии слесарь-ремонтник на производстве титана, продавец кирпича и продавец дымоходов вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий в Свердловской области к концу 2023 года.
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