Эксперт оценил опасность сближения астероида Апофис с Землей

Астероид Апофис пролетит рядом с Землей в районе геостационарных спутников, в XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено, заявил сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им.
Астероид Апофис пролетит рядом с Землей в районе геостационарных спутников, в XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено, заявил сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им.
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