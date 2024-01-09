Новый год под пальмами, в лесу и в пустыне: бизнесмены рассказывают, как провели праздники и что им не удалось

Как в этот Новый год отдыхали постоянные спикеры Business FM и вышли ли они на работу в первый рабочий деньКак проводят новогодние каникулы представители российского бизнеса и все ли собираются выходить на работу 9 января? Вот что рассказали предприниматели: Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова «Я люблю Новый год под пальмой, я посетила Саудовскую Аравию.
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