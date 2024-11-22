Драгоценный релакс: 7 самых дорогих принадлежностей для ванной комнаты Почистить зубы титановой щёткой, помыться золотым мылом, расслабиться в ванне из самого старого окаменелого дерева – сегодня, благодаря изобретательности дизайнеров всё это стало возможным! Мы собрали в одном обзоре все самые дорогие и необычные принадлежности для ванной комнаты.