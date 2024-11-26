Актёр Янковский: "Я черпал ведение образа Раскольникова из американских бомжей"

Исполнитель главной роли в "Преступлении и наказании" рассказал, кем вдохновлялся в работе.Актёр Иван Янковский признался, что работа над сериалом "Преступление и наказание", основанном на произведении Достоевского , потребовала от него большого напряжения.
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