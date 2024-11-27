Осипова заставят поднять рождаемость

Администрация президента разрабатывает новую систему оценки эффективности губернаторов. Как стало известно, ключевые показатели эффективности (KPI) глав регионов будут обновлены и дополнены социологическими параметрами.
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