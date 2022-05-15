Статистика COVID-19

15 мая 2022 года в ЯНАО 15 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 859) 135 449 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых […]15 мая 2022 года в ЯНАО 15 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 859) 135 449 человек выздоровело Умерших нет (за весь период умерли 1040 человек) 37 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 413) 13 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 446) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.