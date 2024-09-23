Боец СВО из Татарстана удостоен благодарности командира за честь и отвагу

Участник специальной военной операции (СВО), уроженец села Буляк Актанышского района Ильдар Даутов получил Благодарственное письмо от командира 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на имя Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
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