Алексей Мишин: «Изоляция наших фигуристов от мира негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов выпустят на международную арену, они покажут свою силу»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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