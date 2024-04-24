«Вот и началось». Чемпион UFC Джон Джонс провёл первую тренировку после травмы

Чемпион UFC в тяжёлом весе и второй номер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о первом посещении зала после травмы.
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