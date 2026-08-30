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Песков прокомментировал возможность саммита Путина, Трампа и Зеленского

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, дал оценку возможности проведения саммита с участием президента России Владимира Путина, бывшего президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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