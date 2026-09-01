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Царьград

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Уроженца Перми заподозрили в тройном убийстве в Черногории и объявили в розыск

Уроженца Перми заподозрили в тройном убийстве в Черногории и объявили в розыск

По версии следствия, мужчина расстрелял троих человек в тире и скрылся на машине30-летний Михаил Ш., уроженец Перми, объявлен в розыск в Черногории по подозрению в тройном убийстве.

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