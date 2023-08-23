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Кард UFC Fight Night 227 Шевченко – Грассо 2: кто дерется 17 сентября, весь список бойцов

Кард UFC Fight Night 227 Шевченко – Грассо 2: кто дерется 17 сентября, весь список бойцов

Ночью 17 сентября 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.

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