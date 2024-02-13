Багреева: Более 180 практик Москвы размещено на платформе обмена лучшими практиками «Смартека»

Москва активно делится с регионами своими уникальными и эффективными разработками. На начало 2024 года в базе платформы лучших региональных практик «Смартека» Агентства стратегических инициатив размещен 181 проект Москвы, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.