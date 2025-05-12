Эммануэль для Вовы. Что стоит за «подлинной связью» между Зеленским и Макроном?

The New York Times отмечает резко возросшую в последнее время роль Парижа в украинских делах и публикует материал об анамнезе политических отношений президента Франции и главы Украины под названием «Как Макрон стал близким союзником Зеленского».
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