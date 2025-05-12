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Политнавигатор

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Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Разумеется, прекращать боевые действия ради украинской болтовни это глупый шаг. Переговоры им нужны для перегруппиров...Переговоры в Стам...
  • Mikhail Stepanov
    Да в жопу они долбятся!Эммануэль для Вов...
  • Валерьян Смогловский
    Чем. Дольше. Воевать. Все. Будет. Дорожать. Скоро. Народ. С. Голой. Ж. Останется. Надо. Только. Сделать. Один. Удар. ...Украина ожидаемо ...

Эммануэль для Вовы. Что стоит за «подлинной связью» между Зеленским и Макроном?

Эммануэль для Вовы. Что стоит за «подлинной связью» между Зеленским и Макроном?

The New York Times отмечает резко возросшую в последнее время роль Парижа в украинских делах и публикует материал об анамнезе политических отношений президента Франции и главы Украины под названием «Как Макрон стал близким союзником Зеленского».

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да в жопу они долбятся!
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