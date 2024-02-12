Франция увеличивает закупки СПГ из России Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%.
Пронедра
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Франция увеличивает закупки СПГ из России Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года увеличились на 41%.
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