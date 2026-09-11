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Царьград

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Сильный туман осложнит движение на дорогах Ростовской области 11 сентября

Сильный туман осложнит движение на дорогах Ростовской области 11 сентября

В Ростовской области 11 сентября ожидается осложнение ситуации на дорогах из-за сильного тумана. Соответствующее предупреждение распространила региональная Госавтоинспекция.

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