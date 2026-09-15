Безвиз в Таиланд для россиян с 15 сентября 2026 сократили до 30 дней

Безвиз в Таиланд для россиян с 15 сентября 2026 года сокращается до 30 дней вместо прежних 60. Новые правила официально вступили в силу 15 сентября после публикации решений МВД Таиланда в Royal Gazette 31 августа.
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