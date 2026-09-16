На предприятиях Петербурга усилят меры безопасности и подготовку сотрудников

В Санкт-Петербурге усилят меры безопасности на промышленных предприятиях и логистических комплексах. Сотрудников подготовят к действиям при возможных угрозах.
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