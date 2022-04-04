Опубликованы номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя, Волновахи

На сайте RT опубликованы номера телефонов круглосуточных горячих линий для граждан, которые ищут своих родных и близких людей с освобождённых территорий Рубежного (ЛНР), Мариуполя и Волновахи (ДНР).
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