Аргументы недели

97 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Лишать их званий, гражданства, имущества. Им нравится запад-пусть там и остаются. Наша страна богата талантами, котор...Писатель Юрий Пол...
  • Nadejda Amerhanova
    От души приветствую, ведь молодые и талантливые научные сотрудники уезжали от не востребованности, от низких окладов,...«Известия»: в пра...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Володин: Госдума ...

Опубликованы номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя, Волновахи

Опубликованы номера горячих линий для тех, кто ищет родственников с освобождённых территорий Рубежного, Мариуполя, Волновахи

На сайте RT опубликованы номера телефонов круглосуточных горячих линий для граждан, которые ищут своих родных и близких людей с освобождённых территорий Рубежного (ЛНР), Мариуполя и Волновахи (ДНР).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх