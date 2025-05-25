Андреева грезит о титуле, Медведев и Рублёв привыкают к роли тёмных лошадок: главные интриги «Ролан Гаррос»

Главными фаворитами стартующего в Париже «Ролан Гаррос» считаются Карлос Алькарас и Арина Соболенко. Впрочем, в мужском турнире не стоит забывать про первую ракетку мира Янника Синнера и легендарного Новака Джоковича, накануне выигравшего 100-й титул в ATP-туре, а в женском — про победительницу Открытого чемпионата Франции трёх последних лет Игу Свёнтек.