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Царьград

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Алиев заявил о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы

Алиев заявил о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы

На церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении Баку рассмотреть возможность выхода из Совета Европы из-за требований Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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