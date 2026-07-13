Алиев заявил о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы

На церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о намерении Баку рассмотреть возможность выхода из Совета Европы из-за требований Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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