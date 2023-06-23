Военное обозрение

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Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

Западная пресса: «Кремлёвская пропаганда подрывает веру украинцев в их победу»

Американский журнал Time написал статью под названием «Внутри плана Зеленского по борьбе с пропагандой Путина в оккупированной Россией Украине», посвящённую украинскому плану противостояния «российской пропаганде».

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