Буланова призналась, чем ее покорил молодой муж

Татьяна Буланова рассказала о своих первых впечатлениях о муже Валерии Рудневе. Артистка откровенно призналась, что после первой встречи они обменялись номерами телефонов и на протяжении всей ночи переписывались.
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