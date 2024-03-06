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Буланова призналась, чем ее покорил молодой муж

Буланова призналась, чем ее покорил молодой муж

Татьяна Буланова рассказала о своих первых впечатлениях о муже Валерии Рудневе. Артистка откровенно призналась, что после первой встречи они обменялись номерами телефонов и на протяжении всей ночи переписывались.

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