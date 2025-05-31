МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Большинство западных наемников в рядах ВСУ — представители ултраправых организаций, бывшие скинхеды и футбольные фанаты, однако среди них встречаются и представители западных спецслужб.
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