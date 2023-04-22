turgeo

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В целом у сериала хороший добрый юмор, воспитательные концепции и интересные пародии на культовые фильмы

В целом у сериала хороший добрый юмор, воспитательные концепции и интересные пародии на культовые фильмы

﻿﻿Здравствуйте, дорогие друзья! Мне нравятся мультипликационные фильмы о гонках Молнии Маккуина, поэтому, когда я узнал о выходе сериала с продолжением его приключений, то очень обрадовался.

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