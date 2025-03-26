АВТОВАЗ расширил оснащение Лады Гранты[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Казалось бы, долгожданная Лада Искра, производство которой начнется в середине апреля, должна вытеснить с конвейера дорогие версии Гранты.
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